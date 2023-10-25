« هتقبض 7000 جنيه في الشهر وشغل مفيش احلى منه » .. حوافز وتأمينات مش موجوده .. وظائف وزارة الشباب والرياضة .. هتاكل الشهد والعسل

وظائف وزارة الشباب والرياضة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفر وظائف غير محدودة في إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال المبيعات، والتي تشتمل على رواتب مجزية وحوافز شهرية ومزايا وظيفية متنوعة. هذه الفرص متاحة لحملة الشهادات الجامعية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالية.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

يمكنك معرفة وظائف وزارة الشباب والرياضة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

تليسيلز «أكونت إمارات».

أكونت سعودي هو أخصائي في مجال التحصيل.

والعمل يكون من المعادي.

Video Player is loading.Pause.

Unmute.

Remaining TimeÃ‚-3:18.

Picture-in-Picture.

Fullscreen.

الشروط المطلوب توافرها

خبرة في التليسيلز.

مطلوب خريجيين فقط.

مستوى اللغة الإنجليزية يتحرك بين المستوى الجيد والمستوى الممتاز فقط.

يمتلك مهارات التواصل.

أن يمتلك مهارة فريدة في التفاعل مع برامج حزمة أوفيس.

أقصى سن للتقديم 35 عاما.

الحقوق والمميزات الوظيفية

الأشخاص الذين يتم قبولهم للوظيفة سوف يتلقون راتباً يتراوح ما بين 4000 و 7000، بالإضافة إلى حصولهم على عمولة وتأمين صحي واجتماعي، وأوقات عمل ثابتة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، أو بدءاً من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

كيفية التقديم للوظيفة

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنه إذا كنت ترغب في تقديم طلب للحصول على هذه الوظيفة، نرجو منك تعبئة النموذج التالي.

https://forms.office.com/r/VjcqKJbmri