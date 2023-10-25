سهلة ولذيذة ومش مكلفة.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

2 كوب من السكر

1 و 3/4 كوب من الطحين

3/4 كوب من الكاكاو

1/2 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة من الملح

2 بيضة

1 كوب من الحليب

1/2 كوب من الزيت

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 كوب من الماء المغلي

طريقة التحضير:

يخلط السكر والطحين والكاكاو والبيكنج بودر والملح في وعاء كبير.

أضيفي البيض والحليب والزيت والفانيليا، وتخفق المكونات لمدة 2 دقيقة.

أضيفي الماء المغلي (سيكون العجين سائلاً جدًا).

اسكبي الخليط في قالب مدهون بالسمنة أو الزبدة.

توضع الصينية في فرن على حرارة 350 درجة لمدة 50 إلى 55 دقيقة.