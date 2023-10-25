” من وانت على سريرك بس هتعمل 12000 جنيه وبالتليفون ” .. وظائف خالية لخدمة عملاء من المنزل .. لكل الشباب والبنات لو انت مؤهلك عالي او متوسط فرصة

وظائف خالية لخدمة عملاء، هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على وظيفة مناسبة لهم، وتكون مرتبة جيدة، ولكنهم غير قادرين على العثور عليها، ولا يزالون يتساءلون عن وجود تلك الوظائف المناسبة، يجدر بالذكر أن العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة أبدوا اهتماما بالبحث عن وظائف شاغرة في مجال خدمة العملاء، وتلك الوظائف تُقدم مرتبات جيدة. لذلك، ستجدون في الأسطر القادمة تفاصيل تلك الوظائف بشكل مفصل.

وظائف خالية لخدمة عملاء

يمكن التقديم على وظائف خالية خدمة عملاء الآن، حيث جاء على النحو التالي.

شغل العديد من الأفراد بالاهتمام بمعرفة الوظائف الشاغرة البارزة في خدمة العملاء، والتي تتفاوت رواتبها حوالي 12600 جنيه مصري تقريبًا، ونظرًا لارتفاع معدل البطالة، قامت وزارة الشباب والرياضة بالبذل قصارى جهدها لتوفير فرص عمل للشباب (الذكور والإناث) برواتب جيدة تصل إلى 12000 جنيه.

في العديد من المحافظات المختلفة في البلاد، ويستحق الذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن موعد تقديم الوظائف المذكورة في شركة أكسيد، وسيكون التقديم في 22 أكتوبر، وهو الأحد القادم، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً، وسيتم التقديم في القرية التكنولوجية بالقاهرة – مبنى أكسيد، حيث تتوفر وظائف خدمة العملاء في الفروع بالقاهرة والجيزة، ولكل مواطن يرغب في التقدم في هذه المسابقة يجب اتباع الخطوات التالية:

كيفية التقديم على الوظائف

الخطوة الأولى: النقر على هذا الرابط

في الخطوة الثانية، ستظهر لك استمارة على الشاشة.

الخطوة الثالثة: قم بتدوين معلوماتك على هذه النموذج.

الخطوة الأخيرة: اضغط على رمز “تقديم”.

الشروط المطلوبة للحصول على الفرص الوظيفية المتاحة في وزارة الشباب والرياضة.

بعدما أوضحنا الخطوات الضرورية للتسجيل في تلك الوظائف، ننتقل الآن لشروط الاستحقاق اللازمة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن هذه الشروط التي يجب توفرها للحصول على الوظيفة عبر موقعها الرسمي. تلك الشروط هي:

أهم وأساسي شرط يتطلب حصول المتقدم على مؤهل تعليمي

يجب أيضًا تقديم نهاية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء بلا شك.

يتحصل المتقدم في البداية على مبلغ قدره 4000 جنيهًا، ثم يتصاعد إلى 12600 جنيهًا، ويعزى ذلك إلى دقته في اللغة الإنجليزية.