مباراة نيوكاسل وبوروسيا دورتموند قناة beIN SPORTS 2 مباشر دوري أبطال أوروبا 2023-24

تتوفر الآن فرصة مشاهدة مباراة نيوكاسل وبوروسيا دورتموند بث مباشر قناة beIN SPORTS 2 في دوري أبطال أوروبا 2023-24. يُقام هذا اللقاء المرتقب على ملعب سانت جيمس بارك، حيث يستضيف نيوكاسل يونايتد الفريق الألماني المتصدر ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة. يشعر نيوكاسل بالثقة بعد فوزه في الجولة الماضية على باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات.

موعد مباراة نيوكاسل وبوروسيا دورتموند

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023. ستجرى المباراة على ملعب سانت جيمس بارك، وستبدأ في الساعة 10:00 PM بتوقيت السعودية والكويت والأردن وسوريا ومصر. يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وبوروسيا دورتموند

ستكون قناة beIN SPORTS 2 هي القناة الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند. ستتمكن من مشاهدة المباراة المثيرة على هذه القناة المخصصة للرياضة. سيقدم حفيظ دراجي التعليق المباشر لهذه المباراة، حيث سيضيف تحليلاته وتعليقاته المميزة على أحداث المباراة.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي

في مباراتهم المهمة ضد بوروسيا دورتموند، سيبدأ نيوكاسل يونايتد بالتشكيلة الرسمية التالية:

المرمى: نيك بوب.

الدفاع: فابيان شار، كيران تيربيير، دان برن، جمال لاسيليس.

الوسط: برونو جيماريش، لونجستاف، ساندرو تونالي.

الهجوم: ألكساندر إيزاك، ميجيل ألميرون، جوردون.

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي

في مباراتهم المهمة ضد نيوكاسل يونايتد، سيبدأ بوروسيا دورتموند بالتشكيلة الرسمية التالية:

المرمى: كوبيل.

الدفاع: شلوتيربيك، وولف، رامي بن سبعيني، ماتس هوميلز.

الوسط: مارسيل سابيتزر، مالين، إيمري كان، ماركو رويس، براندت.

الهجوم: فولكروج.

مشاهدة مباراة نيوكاسل وبوروسيا دورتموند بث مباشر

يمكن مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند عبر عدة قنوات ومنصات بث مباشر. بعض القنوات الناقلة للمباراة تشمل beIN CONNECT وTOD TV وbeIN 4K. يمكنك الاشتراك في هذه الخدمات لمشاهدة المباراة بجودة عالية وتعليقات محترفة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مواقع ومنصات البث المباشر عبر الإنترنت مثل يلا شوت ويلا لايف وكورة لايف وسوريا لايف والاسطورة التي توفر بثًا مباشرًا للمباراة. يمكن الوصول إلى هذه المنصات عبر الإنترنت وتقديم تجربة مشاهدة مباشرة للمباراة.