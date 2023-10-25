أسرع وألذ طريقة لعمل كيكة البرتقال

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيكة البرتقال، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة البرتقال، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

2 بيضة

200 جم سكر (كوب واحد)

185 مل زيت (3/4 كوب)

200 مل عصير برتقال

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال

250 جم طحين قمح عادي (2 أكواب)

13 جم بيكينج باودر (ملعقة كبيرة)

طريقة التحضير:

في وعاء، ضعي البيض والسكر واخفقي لمدة دقيقتين ثم أضيفي عصير البرتقال وقشرة البرتقال، ثم اخفقي لمدة دقيقة إضافية.

أضيفي الطحين تدريجيًا مع الخفق وأضيفي البيكنج بودر واخلطي جيدًا.

اسكبي الخليط في قالب مدهون، ثم سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وادخلي الخليط لمدة 40 دقيقة.

ضعي عصير البرتقال والسكر في وعاء واخلطيهم جيدًا، ثم ضعيه على النار لمدة دقيقة واحدة.

اسكب الشراب فوق الكيكة الباردة.

اتركيها حتى تبرد ثم تقطع وتقدم وبالهناء والشفاء.