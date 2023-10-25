الان اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 علي العرب والنايل سات
باهتمام كبير يتطلع العديد من عشاق كرة القدم إلى معرفة التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية. وذلك لاستقبال المجموعة المميزة من القنوات التي تُعنى ببث وتغطية الأحداث الرياضية والكروية بكل دقة واحترافية تأسست هذه السلسلة الرائعة من القنوات الرياضية بغرض تقديم أفضل تغطية ممكنة للمباريات والأحداث الرياضية المختلفة. فهي تعتبر وجهة أمامية لعشاق الرياضة الذين يبحثون عن متابعة مستمرة ومميزة للأحداث الرياضية، وذلك من خلال بث مباريات متنوعة بلا انقطاع.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2023
بفضل التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية، يمكن للجميع الاستمتاع بتغطية شاملة وشيقة للأحداث الكروية والرياضية على مدار الساعة. سواء كنت من عشاق الكرة القدم أو تهتم بأحداث رياضية أخرى، فإن هذه القنوات ستلبي رغباتك وتلبي احتياجاتك لمتابعة المباريات والبطولات بكل سهولة وجودة عالية الآن يمكنك مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية عالية الجودة على القمر الصناعي نايل سا. فقط ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك، واستمتع بأفضل البرامج الرياضية والأحداث المباشرة.
- التردد الموصى به هو 12091
- مع معدل ترميز 27500
- واستقطاب أفقي
طريقة ضبط القناة
عندما ينشد الفرد ضبط تردد أي قناة من مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، ينبغي له أن يقوم بسلسلة من الخطوات البسيطة لضمان تثبيتها بنجاح على جهاز الرسيفر الخاص به.
- أولاً، عندما ترغب في تعديل إعدادات جهاز الرسيفر، اضغط على زر الإعدادات الموجود على جهاز التحكم الخاص بالرسيفر. في بعض الأجهزة، ستجد كلمة “menu” مكتوبة بجوار هذا الزر. انقر على هذا الزر للوصول إلى القائمة الرئيسية للجهاز.
- من ثم، انتقل إلى القائمة التي تحتوي على معلومات حول جهاز الرسيفر الخاص بك. هنا، ستجد الخيارات المختلفة المتعلقة بإعدادات الجهاز.
- اختر الخيار الذي يسمح بتعيين القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه لاستقبال القناة، وفي حالتنا هنا، نتحدث عن القمر الصناعي نايل سات.
- لاحظ التردد الذي يستخدمه القناة والذي يعبر عن عدد المرات التي تنقل فيها الإشارة في الثانية. ستحتاج أيضًا لمعرفة الاستقطاب الذي يستخدمه القمر الصناعي (أفقي أو عمودي)، ومعامل الترميز الذي يحمل الإشارة.
- بمجرد تحديد هذه المعلومات، انقر على الزر المخصص لبدء عملية البحث عن القناة. سيبدأ الجهاز في البحث عن القناة وتحديد إشارتها.
- عند الانتهاء من عملية البحث بنجاح، سيتم تثبيت القناة في قائمة القنوات الخاصة بجهاز الرسيفر. ومن هذه اللحظة، يمكنك الاستمتاع بتلك القناة بسهولة.