طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة.. سهلة ومش مكلفة

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

150 مل من الحليب

2 بيضة

190 جرام من السكر

50 جرام من الزبدة

60 جرام من الكاكاو

200 جرام من الدقيق

1/2 كيس من بيكينج باودر

رقائق الشوكولاتة

طريقة التحضير:

في وعاء، امزج الحليب مع البيض والسكر، ثم أضيفي الزبدة المذابة، الكاكاو، البيكنج بودر والدقيق.

امزجي جيدًا وأضيفي رقائق الشوكولاتة، وضعي العجين في القوالب وأضيفي الحبوب.

ضعيها في الفرن عند (180 درجة مئوية) لمدة 15-20 دقيقة.