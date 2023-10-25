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وفاة سعيد بن رداد الزهراني “أحد أبرز رجال الأعمال ورمز للعطاء والخير”

NoOourAمنذ يومين
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وفاة سعيد بن رداد الزهراني "أحد أبرز رجال الأعمال ورمز للعطاء والخير"

ببالغ الأسى والحزن، ننقل خبر وفاة سعيد بن رداد الزهراني، رجل الأعمال البارز ومؤسس مجموعة سعيد رداد القابضة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تداول هذا الخبر الحزين عبر صفحة مجموعة سعيد رداد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنوا ببالغ الأسف والحزن أنه توفي في فجر يوم الأربعاء.

سبب وفاة سعيد بن رداد الزهراني

يبدو أن سبب وفاة سعيد رداد كان طبيعيًا ولم ينتج عن حادث، وهذا ما تم التأكيد عليه، لم يتم اكتشاف أي مؤشرات تشير إلى حدوث حادث في وفاته، بل توفي بشكل طبيعي.

ينتمي سعيد رداد إلى عائلة الزهراني المشهورة في المملكة العربية السعودية، وتم تأبينه بكلمات مؤثرة ومؤثرة من قبل الجميع.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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NoOourAمنذ يومين
0

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