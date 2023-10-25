كيك محشي بالشوكولاتة بأسهل وألذ طريقة

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيك محشي بالشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيك محشي بالشوكولاتة، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

3 بيضات

100 جرام من السكر (نصف كوب)

100 جرام من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

150 مل من الحليب (دافئ)

260 جرام من الطحين (2 أكواب)

12 جرام من بيكينج باودر (ملعقة كبيرة)

100 جرام من شوكولاتة

طريقة التحضير:

1. في وعاء، ضعي البيض والسكر والزبدة، ثم اخلطيها جيدًا.

2. أضيفي الحليب وقلبي جيدًا، ثم أضيفي الطحين تدريجيًا والبيكنج بودر واستمري في التقليب.

3. في قالب مدهون بالزبدة اسكبي نصف العجينة.

4. ضعي 100 جرام من شوكولاتة.

5. ثم اسكبي بقية العجين.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعي الكيكة لمدة 35 دقيقة.