طبخ
طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة
عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.
ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة، وفقًا للشيف أميرة شنب:
المكونات
100 جرام زبدة
175 جرام سكر
بيضة واحدة
رشة ملح
خلاصة الفانيليا
200 جرام طحين
4 جرام بيكينج باودر
100 جرام رقائق الشوكولاتة
طريقة التحضير:
تخفق الزبدة مع السكر ثم أضيفي خلاصة الفانيليا ورشة ملح والبيضة واخلطها جيدًا، ثم أضيفي الطحين مع البيكنج بودر.
أضيفي في النهاية رقائق الشوكولاتة، ثم شكلي كرة من العجينة الناعمة ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة.
قومي بفرد العجينة بسمك نصف سنتيمتر، ثم قومي بتشكيل دوائر وضعيها على صينية مدهونة، ثم ضعيها في الفرن عند درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.