عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات

100 جرام زبدة

175 جرام سكر

بيضة واحدة

رشة ملح

خلاصة الفانيليا

200 جرام طحين

4 جرام بيكينج باودر

100 جرام رقائق الشوكولاتة

طريقة التحضير:

تخفق الزبدة مع السكر ثم أضيفي خلاصة الفانيليا ورشة ملح والبيضة واخلطها جيدًا، ثم أضيفي الطحين مع البيكنج بودر.

أضيفي في النهاية رقائق الشوكولاتة، ثم شكلي كرة من العجينة الناعمة ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة.

قومي بفرد العجينة بسمك نصف سنتيمتر، ثم قومي بتشكيل دوائر وضعيها على صينية مدهونة، ثم ضعيها في الفرن عند درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.