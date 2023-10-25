“حظهم حلو أوي” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023 لهذه الفئات … والشروط اللازمة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، وتمنى الكثير من مستحقي الدعم أن يكون حقيقة وليس مجرد شائعات، حيث تردد خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر من عدمه وماهي الشروط اللازمة …

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023

على الرغم من انتشار خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، في عدد من المواقع الاكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي ، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أن كل ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن على أي أخبار تخض الاضافات خلال هذه الأيام.

وصرح الدكتور “علي المصيلحي” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في الدعم سواء في التموين أو في صرف الخبز المدعم، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بصرف المقررات التموينية في بداية كل شهر بقيمة 50 جنيه للفرد، وصرف 5 أرغفة بلدي يومياً للمواطن، وناشد وزير التموين والتجارة الداخلية على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم نشرها خلال الأيام الأخيرة، وأشار إلى أن الأخبار الموثوق فيها سوف تكون على الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية

رابط منصة مصر الرقمية

وأشار “المصيلحي” أن الوزارة أعلنت عن الإنتهاء من تحديث منصة مصر الرقمية حتى يتمكن المواطنين من إنهاء العديد من الخدمات التموينية ومنها: