تشكيل برشلونة الرسمي في مباراته ضد شاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا

أعلن مدرب الفريق تشافي هيرنانديز عن تشكيلة برشلونة الرسمية لمواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، ستقام المباراة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، المعقل الكتالوني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. ستنطلق المباراة في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل تلفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل برشلونة الرسمي

المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – ماركوس ألونسو

خط الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندودجان – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال – جواو فيليكس – فيران توريس

هذه المباراة تعتبر الاختبار الأخير لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم السبت في الدوري الإسباني. سيغيب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، بما في ذلك روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرينكي دي يونج وجوليس كوندي وسيرجي روبيرتو وبيدري جونزاليس. بالإضافة إلى ذلك، سيغيب بابلو جافي الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة ضد بورتو البرتغالي.