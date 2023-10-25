ظهور pdf.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق لشهر أكتوبر

زادت عمليات البحث بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، حيث إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة على إيداع جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في جميع الحسابات البنكية الخاصة بهم، بما يسهل ذلك في الحصول على المساعدات اللازمة، والعمل على سد احتياجات المواطنين العراقيين والأفراد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

أكد الدكتور أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعي العراقي، أن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة متعددة من الأفراد والأسر ذات الدخل والمحدود والمتوسط، إضافة إلى أن عدد الطلبات المقدمة وصلت لنصف مليون طلب، وفقًا لما أحصته الوزارة من أجل العمل على القيام بفحص الطلبات المقدمة، والعمل على قبول ما هو مستحق منهم وفقًا لضوابط وشروط مفروضة من قبل الوزارة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق

حتى تتمكن من الحصول على كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-