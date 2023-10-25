نتيجة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك اليوم 25-10-2023 دوري أبطال أوروبا

مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك ، مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونتسك بث مباشر، حالة من الترقب من قبل جماهير النادي الكتالوني عندما يستقبل نظيرة الاوكراني شاختار دونتسك وذلك ضمن منافشات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري ابطال أوروبا ويسعي برشلونة لتحقيق الفوز والحصول علي النقطة التاسعة وجدير ان النادي الكتالوني إستطاع بالجولة الاولي ان يحقق الفوز وفي الجولة الثانية حقق فوزاً صعباً علي نادي بورتو البرتغالي في ملعبهم ويأمل اليوم ان يخرج بالفوز ولا بديل عن ذلك .

مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك

يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم بهدف البحث عن النقاط الثلاث لتأكيد النجاح الكامل في مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وذلك بعد أن حقق الفوز في المباراة الأولى ضد فريق رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة خماسية، وفي المباراة الثانية ضد فريق بورتو البرتغالي خارج أرضه بفوز بهدف واحد.

برشلونة وشاختار دونيتسك

يتصدر فريق برشلونة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا بفضل حصوله على 6 نقاط من الفوز في مباراتين، ولم يتعادل أو يخسر حتى الآن. سجل الفريق 6 أهداف ولم يتلقَ أي هدف في مرماه.

في المجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، يحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث في جدول الترتيب بعد أن جمع 3 نقاط من فوز وخسارة، وسجل 3 أهداف وتلقى 2.

برشلونة قدم شوط اول قوي للغاية حيث إستطاع ان يسجل هدفين بالشوط الاول ويسعي للتقدم مرة أخري، لقاء قوي للغاية من جانب النادي الكتالوني الساعي للتأهل إلي الدور القادم .