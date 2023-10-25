epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 العراق موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

بدأ العديد من طلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط امتحانات الدور الثالث اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن هذا الصف يمثل أهمية كبيرة لشريحة متعددة من الطلاب، بما يمنحهم الفرصة الكبيرة في حصولهم على أعلى الدرجات المختلفة، التي تؤهلهم للتقديم إلى المرحلة القادمة أو الجديدة، وفقًا للكشوفات المُعلنة من قبل وزارة التربية العراقية.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

عقب ظهور النتائج وعند انتهاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث متوسط، يمكن بكل سهولة القيام باستخراج النتائج، كما في الخطوات التالية:-

الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

العمل إدخال رمز التحقق المرئي.

ثم يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية من النتائج.

وعليه يتم إدخال التفاصيل الخاصة بالطالب أو الطالبة.

ثم يتم الضغط على زر “عرض الكشوفات”.

والعمل على معرفة اسم الطالب وجميع الدرجات الخاصة بكل طالب.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023

أكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الثالث 2023، بدأت اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، على أن يتم العمل على إجراء امتحانات الثالث المتوسط، فضلاً عن أن نتائج الثالث المتوسط سيتم ظهورها يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، حيث إنه يمكن القيام باستخراج الكشوفات الخاصة بالنتائج عقب الانتهاء من الامتحانات.