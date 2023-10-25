“ElFajir TV” الان ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقه 133 مُترجمة

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 لمشاهدة الحلقة رقم 133 من الجزء الخامس من مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل حيث تم إعلان تأجيل الحلقة 133 من مسلسل “قيامة عثمان” التي كانت من المقرر عرضها في الوطن العربي على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الماضي، الموافق 18 أكتوبر 2023، أصبح الكثير من المواطنين يبحثون عن التردد الجديد للقناة يهدفون من ذلك إلى متابعة الحلقة في يوم الغد الخميس، عبر قناة الفجر الجزائرية الجديد لعام 2023.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

بعد البحث الواسع الذي قام به المواطنون عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة لعام 2023 على جميع الأقمار الصناعية، أعلنت إدارة القناة أنه من المقرر عرض الحلقة 133 من مسلسل “قيامة عثمان” مترجمة في يوم الغد الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تم الإعلان عن تردد القناة الجديد والذي يتبع ما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

تردد: 11034.

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 133

تم الإعلان عن موعد عرض الحلقة 133 من مسلسل “قيامة عثمان” بعد تأجيلها للحداد على أرواح الشهداء في فلسطين. ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، عبر قناة ATV التركية.