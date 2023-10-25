مظلتي بحث بالاسم| اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 جميع المحافظات pdf عبر وزارة العمل الإلكتروني جميع المستفيدين

بفارغ الصبر ينتظر مواطنو العراق الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفي تطور مهم، أعلنت وزارة العمل مؤخرًا نتائج الوجبة التاسعة من الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي، تعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا حيث وافقت الوزارة على تقديم الدعم لنحو 150,000 متقدم بناءً على 500,000 طلب تم استلامه. تم تحديد المستفيدين بناءً على الشروط المعمول بها لضمان وصول الدعم إلى الفئات الاستحقاقية.

توفير الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023

وفي إطار مبادرة الرعاية الاجتماعية للعام 2023، تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمحتاجين، يُعد هذا الدعم الاقتصادي ضروريًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من المواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بحسب البيانات، تقدمت ما يقرب من 380 ألف أسرة بطلبات للحصول على هذا الدعم، يتم تقديم الطلبات عبر المنصة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية على الإنترنت، مما يجعل العملية سهلة ومتاحة للجميع، هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا والسعي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار سياستها الشمولية لتعزيز العدالة الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للتحقق من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “مظلتي”. انقر على القسم المخصص للرعاية الاجتماعية. انتظر لبضع ثوانٍ وستتم إعادة توجيهك إلى صفحة الاستعلام. سجل رقم الهوية الخاص بالمتقدم. اختر المحافظة التي تنتمي إليها. في النهاية، انقر على زر “تحميل الأسماء” بصيغة PDF. بعد ذلك، يمكنك فتح الملف واستعراض القائمة.

هذه الخطوات البسيطة ستساعدك في التحقق مما إذا كنت من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لهذه الوجبة. يمكن الوصول إلى هذه القائمة عبر منصة “مظلتي” أو الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل العراقية بعد استكمال الفحص ومراجعة الطلبات.