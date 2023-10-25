نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول والثاني في العراق 2023 جميع المحافظات

ما زالت عمليات البحث مستمرة حول نتائج اعتراضات السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه النتيجة تمثل شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات الراغبين في معرفة نتائجهم بعد مراجعة وتدقيق الدرجات بشكل واضح وصحيح دون أدنى عقبات أو مشاكل تذكر، مع العلم أنه يمكن الحصول على النتائج، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية، من أجل يتمكن الجميع من معرفتها.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

هناك بعض الخطوات للقيام بالإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي، وفقًا لما يلي:-

الدخول إلى موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقي.

العمل على تحديد الصف الذي ينتمي إليه الطالب.

كذلك يجب القيام بتحديد المحافظة الخاصة بالطالب.

وعلى الفور تقوم بإدخال جميع التفاصيل الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط مباشرة على أيقونة “عرض الكشوفات”.

ليتم في النهاية معرفة كافة التفاصيل النتائج بكل سهولة.

امتحانات الدور الثالث اليوم

يذكر أن امتحانات الدور الثالث بدأت اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 لتشمل صفوف السادس الاعدادي والثالث المتوسط، من أجل العمل على تحسين درجاتهم التي تم الحصول عليها، وإتاحة فرصة جديدة لهم من أجل التمكن من التقديم إلى الكليات والجامعات العراقية، وفقًا للمجموع المتحصل عليه بكل سهولة.