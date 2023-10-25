مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 Kuruluş Osman … hd على قناة الفجر الفضائية نايل سات

وفي الموسم الحالي، تمهد الأحداث الطريق لفتح مدينة بورصة، وقد جاءت هلوفيرا من تاريخياً كحليف للسيد أورهان. وقد يتحدث السيد عثمان مع تيكفور وستكون هناك العديد من المفاجآت في انتظارنا وبالطبع! في الحلقة 133 من المسلسل “المؤسس عثمان”، يتوجه السيد يعقوب للبحث عن الكنز الحقيقي بعد أن حصل على خطوة تحويل نظر السيد عثمان عن المكان المزيف. وأثناء ذلك، في الإعلان الخاص بالحلقة، يذكر السيد يعقوب أنه معه مرسوم السلطان ويشير إلى أحد المحاربين الوهميين مثل توجاي.

الحلقة 133 من مسلسل قيامة عثمان

وفي نهاية الحلقة، يتم استشهاد السيد يعقوب على يد جهاته. وتكمن الثقة التي يمتلكها السيد عثمان في الخريطة التقليدية التي بحوزته، إذ أنها ستحدد مصيره ومصير الكنز. كما يتوجه كوسيس إلى ييني شهير مع السيد عثمان أو يظل في بورصة لجمع المعلومات ومن المفترض أن تظهر في الحلقة شخصيات من الجانب المغولي، ويتم سرقة الكنز في الوقت نفسه. وعند ظهور السيد يعقوب، سيأتي بمعلومات هامة ستسهم في فتوحات السيد عثمان، وقد يتحدث مع فاسيليوس عن الكنز.

لا يمكن للسيد عثمان أن يخسر القائد المغولي الذي سيهاجمه، ومن المحتمل أن يستشهد السيد يعقوب على يد القائد جروكوتاي أو دوران الب. ويكلف السيد يعقوب ابنه محمد بمهمة تعقب أورهان.

سوف يدخل السيد عثمان القلعة التي سيقتحمها، وقد يتم سرقة خريطة الكنز من السيد يعقوب. وفي نهاية الحلقة، يواجه السيد يعقوب جونجا وجهاً لوجه ويشك في حبها. ويذهب السيد عثمان إلى سانجاكس لمواجهة الكتالونيين.

وهنا يتوجه السيد عثمان والسيد سوف إلى صراع كبير وعداء. وفي وسط هذه الأحداث، قد يظهر كوسيس في بورصة في مهمة من أجل خداع يعقوب وسرقة الخريطة المزيفة التي يعتقد السيد يعقوب أنها الخريطة الحقيقية.

تردد قناة الفجر الفضائية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أهم القنوات التي تبث مسلسل “قيامة عثمان” الجديد لعام 2023 على مستوى المنطقة. وإذا كنت ترغب في معرفة التردد الذي يمكنك من خلاله متابعة هذا المسلسل المثير، فإليك كل التفاصيل التي تحتاج إليها: