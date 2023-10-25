اسهل طريقة لعمل باذنجان بالخل والثوم

المأكولات الشعبية هي كنز ثقافي يعكس تراثنا العربي الغني، ومن بين تلك الأطعمة اللذيذة التي تجسد هذا التراث، يأتي طبق الباذنجان بالخل والثوم ليأخذ مكانة مميزة. إنه واحد من تلك الأطعمة التي تحتوي على مزيج لا يُقاوم من النكهات، حيث يمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم والباذنجان بالخل والثوم هو طبق عربي تقليدي يمكن إعداده بسهولة في منزلك يتميز هذا الطبق بنكهته الفريدة التي تجمع بين اللذة الحادة للثوم وحلاوة الباذنجان وحموضة الخل. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو جزء من وجبة كبيرة.

المكونات الأساسية

لتحضير هذا الطبق، ستحتاج إلى:

حبتي باذنجان رومي.

رأس ثوم.

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقتين كبيرتين من الملح.

طريقة عمل باذنجان بالخل والثوم