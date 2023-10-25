طبخ
اسهل طريقة لعمل باذنجان بالخل والثوم
المأكولات الشعبية هي كنز ثقافي يعكس تراثنا العربي الغني، ومن بين تلك الأطعمة اللذيذة التي تجسد هذا التراث، يأتي طبق الباذنجان بالخل والثوم ليأخذ مكانة مميزة. إنه واحد من تلك الأطعمة التي تحتوي على مزيج لا يُقاوم من النكهات، حيث يمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم والباذنجان بالخل والثوم هو طبق عربي تقليدي يمكن إعداده بسهولة في منزلك يتميز هذا الطبق بنكهته الفريدة التي تجمع بين اللذة الحادة للثوم وحلاوة الباذنجان وحموضة الخل. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو جزء من وجبة كبيرة.
المكونات الأساسية
- لتحضير هذا الطبق، ستحتاج إلى:
- حبتي باذنجان رومي.
- رأس ثوم.
- ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- ملعقتين كبيرتين من الملح.
طريقة عمل باذنجان بالخل والثوم
- قشري الباذنجان وقطعيه إلى شرائح متوسطة. ثم ضعي الباذنجان في وعاء عميق واجعليه مغمورًا بالماء تمامًا.
- بعد ذلك، أضيفي ملعقة كبيرة من الملح وقلبي الباذنجان في الماء حتى يذوب الملح تمامًا.
- اتركي الباذنجان مغمورًا في الماء لمدة ساعة على الأقل، حتى لا يمتص الزيت أثناء القلي.
- بعد انتهاء الوقت، صفي الباذنجان من الماء وجففيه جيدًا باستخدام مناديل المطبخ.
- ضعي مقلاة عميقة على نار متوسطة وأضيفي كمية كبيرة من الزيت.
- اتركي الزيت حتى يسخن جيدًا، ثم ضعي كمية من الباذنجان وقلبيهم على الوجه الآخر حتى يصبح لونهم ذهبيًا.
- ارفعي الباذنجان من الزيت واتركيهم في مصفاة للتخلص من الزيت الزائد.
- في مقلاة منفصلة، ضعي ملعقتين كبيرتين من الزيت والثوم، وقلبي الثوم حتى يصبح لونه ذهبيًا.
- بعد ذلك، أضيفي الخل واتركيه يغلي لمدة خمس دقائق على النار.
- ثم ضعي الباذنجان في وعاء عميق وصبي الثوم الممزوج بالخل فوقه.