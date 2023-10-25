Kuruluş Osman 133 مسلسل عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس عبر قناة الفجر الجزائرية الان

بدأت الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان وذلك ضمن حلقات الموسم الخامس الذي كان ينتظره ملايين المتابعين على مستوى العالم، حيث إن حلقة اليوم تشهد أحداث مشوقة ومثيرة، خاصة بأن العداوة ذات بشكل كبير بين السيد عثمان والسيد يعقوب، بعد أن اكتشف خيانته، مع العلم أن حلقة الأسبوع الماضي تم تأجيلها بسبب الأحداث التي دارت في غزة وفلسطين من قبل قوات الاحتلال، مما أضطر فريق العمل على تأجيل الحلقة، والعودة اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 لعرضها من جديد.

إعلان مسلسل عثمان اليوم

يتم إذاعة حلقة اليوم على العديد من القنوات الناطقة باللغة التركية والعربية، من أجل أن يتمكن الجميع من معرفة جميع الأحداث التي يتم تداولها في المسلسل، ومن المتوقع إشعال حرب كبيرة بين السيد عثمان والسيد يعقوب بعد أن تم اكتشاف الخيانة، مع العلم بوجود أحداث أخرى غامضة سيتم العمل على معرفتها على مدار إذاعة حلقة اليوم، ليتمكن الجميع من معرفتها خاصة المتابعين القدماء منذ قيامة أرطغرل.

عرض مسلسل عثمان

يذكر أن مسلسل قيامة المؤسس عثمان بن أرطغرل، يتم إذاعته يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا على القنوات الناطقة بالتركية، وبعدها يتم إذاعة الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، لأجل أن يتمكن الجميع من متابعتها ومشاهدتها بكل سهولة، وغدًا سيتم العمل على إذاعة الحلقة على شاشة قناة مصر أم الدنيا وقناة الفجر الجزائرية كذلك.