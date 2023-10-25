المؤسس عثمان الحلقة 133 لاروزا الموسم الخامس || تفاصيل نارية وعثمان يواجه السلطانة اسمهان بجودة HD

المؤسس عثمان الحلقة 133 لاروزا الموسم الخامس، هو ما يجتمع عليه عشاق هذا المسلسل التركي الذي حقق شهرة كبيرة عبر الأجزاء السابقة، يعتبر هذا المسلسل من الأعمال الفنية التاريخية التي تجذب الكثير من المعجبين، وخاصة بعد إعلان حلقة 133 التي تعتبر بداية الجزء الخامس من مسلسل قيامة عثمان.

المؤسس عثمان الحلقة 133 لاروزا الموسم الخامس

وشهد اعلان الحلقة السادسة من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان احداث نارية للغاية ابرزها مواجهة السيد عثمان مع السلطانة اسمهان ويترقب الجميع الكثير من الاحداث القوية والمشوقة للغاية في الحلقة الجديدة من المسلسل التركي، حيث ظهر المؤسس عثمان بن الغازي أرطغرل فيه وهو مستعد لمواجهة أعداء الدولة العثمانية في المعارك.

تردد قناة ATV التركية

حيث يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة atv التركية والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، واليكم التردد .

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10796.

التردد : 10796. الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس

من المخطط أن يتم عرض الحلقة 131 من العمل المسلسل “قيامة عثمان” الموسم الخامس في تاريخ 25 أكتوبر 2023. ستتم عرض هذه الحلقة المثيرة كل أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على قناة اي تي في التركية. هذا الإعلان يثير حماس المعجبين الذين ينتظرون بشغف ما سيحدث في الموسم الخامس.

أبطال مسلسل قيامة عثمان