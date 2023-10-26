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أعلى عائد في مصر … شهادات إدخار بفائدة 25% في الشهر من بنك مصر+ عائد ٦٥٪على ٣ سنوات لهذه الفئة

alaakarim9منذ يوم واحد
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شهادات إدخار بفائدة 25%
شهادات إدخار بفائدة 25%

شهادات إدخار بفائدة 25 في المائة، تم الإعلان عنها من قبل بنكي الأهلى ومصر، وهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، ويتوقع أن يتراوح العائد المتوقع بين 22% و 25% خلال الفترة المقبلة، وأعلن بنك مصر أن الشهادة الادخارية الجديدة ستكون لمدة عام واحد فقط، وتحمل عائدًا بنسبة 25% يتم صرفها عند انتهاء المدة، أو بنسبة 22.5% يتم صرفها شهريًا.

شهادات إدخار بفائدة 25%

أعلن بنك القاهرة في مصر اليوم عن إطلاق شهادات إدخار بفائدة 25% جديدة تحمل اسم “شهادة جولد” لمدة سنة، حيث يتم صرف عائد بنسبة 25% بعد انتهاء المدة أو بنسبة 22.5% يتم صرفها شهريًا، في الوقت نفسه، أعلن بنكي مصر والأهلي أن شهادات الادخار التي تم إصدارها بعائد 25% قد حققت الأهداف المرجوة منها، وسيتم وقف توفرها خلال الأيام القليلة القادمة وبحد أقصى نهاية الشهر الحالي، وكان البنكان قد أصدرا في 4 يناير الحالي شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يتم صرفها في نهاية المدة أو بعائد 22.5% يتم صرفها شهريًا، وقد بلغت حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر حوالي 304 مليار جنيه.

شهادات إدخار بفائدة 25%
شهادات إدخار بفائدة 25%

فائدة بنك مصر حساب التوفير

تم تحديث أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنك مصر وفقًا للمعلومات التالية:

  •  لحساب توفير بنك مصر برصيد يتراوح بين 3 آلاف جنيه و 5 آلاف جنيه، تتراوح أسعار الفائدة بين 6.25% شهريًا و 6.75% سنويًا.
  •  لحساب التوفير العادي ببنك مصر برصيد يتراوح بين 5 آلاف جنيه و 50 ألف جنيه، تتراوح أسعار الفائدة بين 6.50% شهريًا و 7% سنويًا.
  •  لحساب التوفير العادي ببنك مصر برصيد يتراوح بين 50 ألف جنيه و 250 ألف جنيه، تتراوح أسعار الفائدة بين 7% شهريًا و 7.5% سنويًا.
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alaakarim9منذ يوم واحد
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