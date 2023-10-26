أعلى عائد في مصر … شهادات إدخار بفائدة 25% في الشهر من بنك مصر+ عائد ٦٥٪على ٣ سنوات لهذه الفئة

شهادات إدخار بفائدة 25 في المائة، تم الإعلان عنها من قبل بنكي الأهلى ومصر، وهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، ويتوقع أن يتراوح العائد المتوقع بين 22% و 25% خلال الفترة المقبلة، وأعلن بنك مصر أن الشهادة الادخارية الجديدة ستكون لمدة عام واحد فقط، وتحمل عائدًا بنسبة 25% يتم صرفها عند انتهاء المدة، أو بنسبة 22.5% يتم صرفها شهريًا.

شهادات إدخار بفائدة 25%

أعلن بنك القاهرة في مصر اليوم عن إطلاق شهادات إدخار بفائدة 25% جديدة تحمل اسم “شهادة جولد” لمدة سنة، حيث يتم صرف عائد بنسبة 25% بعد انتهاء المدة أو بنسبة 22.5% يتم صرفها شهريًا، في الوقت نفسه، أعلن بنكي مصر والأهلي أن شهادات الادخار التي تم إصدارها بعائد 25% قد حققت الأهداف المرجوة منها، وسيتم وقف توفرها خلال الأيام القليلة القادمة وبحد أقصى نهاية الشهر الحالي، وكان البنكان قد أصدرا في 4 يناير الحالي شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يتم صرفها في نهاية المدة أو بعائد 22.5% يتم صرفها شهريًا، وقد بلغت حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر حوالي 304 مليار جنيه.

فائدة بنك مصر حساب التوفير

تم تحديث أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنك مصر وفقًا للمعلومات التالية: