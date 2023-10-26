الحق احجز شقة.. شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي+ عقد شقق الإسكان الاجتماعي pdf

شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي، يتعلق هذا المشروع بتوفير سكن لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من إجراءات وتسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين في المرحلة الأولى من مشروع “زهرة العاصمة” في مدينة بدر.

شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي

تنص قوانين الإسكان الاجتماعي في شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي على منع أي تصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، سواء بالبيع أو الإيجار أو أي نوع آخر من التصرفات، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ حصول المستفيد على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق، ويعتبر أي تصرف يتم بالمخالفة لهذا القانون باطلاً، يهدف هذا الحظر إلى حماية مستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي من استغلالهم من قبل الوسطاء أو التجار، وضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم الحكومي ولذلك، يتطلب بيع شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور 7 سنوات الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، تفيد بأن جميع الالتزامات قد تم تسويتها وتسديد المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة في هذا الشأن.

عقد شقق الإسكان الاجتماعي pdf

لإجراء عملية بيع شقة من الإسكان الاجتماعي بطريقة قانونية، يجب اتباع الخطوات التالية: