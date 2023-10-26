” الإجازات بالكوم هتأچز براحتگ ” عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين بحسب قانون العمل الجديد بعد عرضه على النواب 2023

عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين، تم تنظيمها للعاملين في القطاع الخاص وتحديد مدة أيام العطلات على مدار العام وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد في المواد من المادة 97 وحتى المادة 106، يتم تحديد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ويجب أن يكون صاحب المنشأة هو الذي يحدد ذلك، ولا يجوز قطع الإجازات إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين

بموجب مشروع قانون العمل الجديد ، يحق للموظف في القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية مأجورة، ولا تُحتسب فيها أيام العطلات الرسمية والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وفي حالة قصر فترة خدمة العامل على أقل من سنة، يتم حساب إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى على الأقل ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، وتتمثل عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى للعمل.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية للعمل.

30 يومًا للعمال الذين قضوا عشر سنوات كاملة لدى صاحب العمل.

أكثر من 45 يومًا للعمال الذين تجاوزوا سن الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.

أنواع الإجازات في قانون العمل

تم تخصيص فصل شامل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة لمناقشة الاجازات المستحقة للعامل، يهدف هذا الفصل إلى تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل فيما يتعلق بالاجازات وتجنب حدوث نزاعات بينهما، يتضمن هذا الفصل العديد من أنواع الاجازات المستحقة للعامل وفقًا للقانون، ومن بينها: