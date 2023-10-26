“الدولار ركب الصاروخ في السوق السوداء”سعر الدولار في السوق السودا اليوم..اللي مخبي حاجة يصبر عليها

سعر الدولار في السوق السودا النهاردة يتخطى حاجز الأربعين جنيه، حيث تواصلت فيه زيادة كثيرة في مصر مقابل الجنيه المصري، ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية جديدة لم يسبق لها مثيل، يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة الطلب على العملة الأجنبية خلال الأيام الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، تحاول السلطات المصرية اتخاذ إجراءات للحد من هذه الزيادة في سعر الدولار في السوق السوداء وتعزيز استقرار العملة المحلية.

سعر الدولار في السوق السودا

مع اقتراب إجراء المراجعتين المؤجلتين للبرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يتم تخفيض سعر صرف الجنيه المصري الرسمي، هذا التخفيض المتوقع يأتي في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، بما في ذلك استمرار الحرب في قطاع غزة، ونتيجة لذلك، يحاول بعض الأشخاص تحوطًا من تراجع قيمة العملة المحلية عن طريق شراء الدولار كملاذ آمن،

وفقًا لوائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، من المتوقع أن يشهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام القادم، حيث قد يتراوح بين 50 و55 جنيهًا.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء أسعار مختلفة في البنوك المصرية، في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي، فسجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وأخيرًا، في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.