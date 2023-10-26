من غير اي شروط.. عودة تراخيص البناء من جديد+ شروط البناء الجديدة في القرى

عودة تراخيص البناء من جديد، تم تداولها في المدن والقرى في مصر بدون الاشتراطات الجديدة، وذلك وفقًا لقانون رقم 119 لعام 2008، من المقرر أن يتم استخراج تراخيص البناء وتنفيذها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2023، تجري حاليًا دراسة لاستئناف أعمال البناء في المدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة، وتشارك في هذه الدراسة عدة وزارات معنية، بما في ذلك وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

عودة تراخيص البناء من جديد

علق محمد إبراهيم على إعادة تراخيص البناء قائلاً: “لقد أصدرت لجنة الإسكان قرارًا يفيد بعودة تراخيص البناء من جديد بشروط أسهل من السابق، نتمنى أن نكون متفائلين وأن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على قطاعات أخرى مثل صناعة الحديد والخشب وعمال البناء، هذه خطوة إيجابية جدًا ستعيد الأمل لـ 40 مهنة وللعديد من الأشخاص الذين يعملون في هذه المهن، رد السيد حتاتة قائلاً: “بخصوص قانون التصالح وبناء المتخلفات في القرى، لماذا يحرم أصحاب المتخلفات من البناء على أراضيهم بينما يتم مكافأة من خالفوا القانون وقاموا بالبناء؟ يجب أن يكون الحق متساويًا للجميع وأن يتم تطبيق المساواة في هذا الصدد”.

شروط البناء الجديدة في القرى

شروط الحصول على تراخيص المباني الجديدة وفقًا لقانون البناء الجديد 2023 تشمل النقاط التالية: