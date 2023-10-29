“هتاخد شة بأقل من الإيجار”.. احصل على شقة من الإسكان ضمن شقق سكن لكل المصريين 5.. بمقدم 25 ألف جنيه

تسعى وزارة الإسكان في مصر إلى توفير فرص الإسكان الميسرة لجميع المواطنين،و أعلنت الوزارة عن طرح شقق سكن لكل المصريين 5، وهو مشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية جاهزة بتقسيط يمتد على 30 عامًا، يتيح هذا البرنامج للمصريين الحصول على منزلهم الخاص بأقساط شهرية ميسرة، فيما يلي كافة التفاصيل عن شقق سكن لكل المصريين 5 والشروط المطلوبة.

شقق سكن لكل المصريين 5

برنامج شقق سكن لكل المصريين 5 يمثل فرصة رائعة للمصريين لتحقيق حلم السكن الخاص بأقساط ميسرة وشروط ميسرة، تأكد من الالتزام بالشروط وتقديم المستندات اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة الرائعة لتوفير المسكن العائلي.

المساحة: تقدم الشقق بمساحة 90 متر مربع وتأتي بتشطيبات عالية الجودة.

الدفع: يمكن الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف جنيه مصري مع تقسيط على مدى 30 عامًا، وبقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.

الفوائد: يستفيد من هذا البرنامج مجموعة متنوعة من المصريين، بما في ذلك الموظفين، وأصحاب المعاشات، والمطلقات، والأرامل، وأصحاب المهن الحرة.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

من المقرر طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5 خلال الربع الأخير من عام 2023، وسيتم توزيع الوحدات السكنية في فترة تتراوح بين 18 و36 شهرًا بناءً على جدول زمني دقيق.

شروط الحجز

السن: يجب أن يكون سن المتقدم للحجز لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 51 عامًا.

أصحاب المعاشات: يجب أن لا يتجاوز سن أصحاب المعاشات 75 عامًا.

التاريخ الائتماني: يجب أن يكون المتقدم للحجز لأول مرة ولم يستفد من طروحات الدولة السكنية في السابق.

الدخل: يجب أن يكون الدخل الصافي للمتقدم للحجز بين 2700 و 7000 جنيه مصري شهريًا.

مستندات الإقامة: يجب تقديم مستندات الإقامة التي تتوافق مع المدينة المختارة للحياة أو العمل.

مستندات إضافية: يجب تقديم أي مستندات إضافية تثبت مصادر الدخل الإضافية.

أماكن الطرح

تشمل مدن الطرح مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مدينة 15 مايو، مدينة العبور الجديدة، مدينة بدر، حدائق العاصمة، السادات، برج العرب الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، وأسوان الجديدة.

أسعار الوحدات