“هي دي الأخبار ولا بلاش”.. مفاجأة كبيرة من التموين تسعد ملايين المواطنين بشأن البطاقات التموينية|| التموين تعلن

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن استئناف جميع الخدمات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لهذه الخدمات بسبب بعض الممارسات الضارة التي قام بها بعض الأشخاص القريبين من حملة البطاقات التموينية، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن التموين تفجر مفاجأة تسعد ملايين المواطنين بشأن البطاقات التموينية.

بطاقات التموين والتحديات

وأوضح وزير التموين أنه سيتم عقد اجتماعات دورية للتصدي لأي محاولة للتلاعب ببيانات بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية خلال الفترة القادمة بعد توقف بعض بطاقات التموين خلال الفترة الماضية.

توقف الخدمات وحذف بطاقات التموين

سبق لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن أعلنت تعليق جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية، باستثناء خدمتي بدل التالف والفاقد، هذا القرار جاء نتيجة للشكاوى التي تقدمت بها مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية، ونقل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى دون علم أصحابها عبر بوابة مصر الرقمية.

ضرورة توجيه البطاقات الصحيحة

أكدت الوزارة بقوة على أهمية توجيه جميع البطاقات التموينية، سواء كانت بدل تالف أو بدل فاقد أو بطاقات جديدة أو أي نوع آخر، إلى أصحابها الشخصيين بعد التحقق من هويتهم بشكل دقيق.

ويعتبر استئناف الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية يمثل خطوة هامة في تعزيز الشفافية وضمان توجيه المساعدات التموينية إلى الأشخاص الذين في حاجة إليها بشكل صحيح، ومن المتوقع أن تستمر الجهود في مكافحة أي ممارسات ضارة تستهدف هذه البطاقات لضمان استفادة الفئات المحتاجة من هذه الخدمات بشكل فعال.