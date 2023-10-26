نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب العلمي والادبي عبر موقع القبول الجامعي

نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2023 ينتظر موعد ظهورها الطلاب وأولياء الأمور من جميع المحافظات السورية بفارغ من الصبر، حيث سجل الكثير من الطلاب من الفرع العلمي والادبي على المفاضلة الثانية للقبول بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، يمكن للطلاب الحصول على النتائج فور اعتمادها مباشرةً عن طريق ملف pdf يتم تنزيله على الجهاز وحفظ ثم الإطلاع على النتائج، لذلك يبحث الطلاب على مدار 24 ساعة بدون توقف عن نتائج المفاضلة الثانية التي تشكل أهمية كبيرة، وهي خطوة جديدة بالنسبة للطلاب للالتحاق بالمرحلة الأكاديمية الجديدة.

كشفت وزارة التربية والتعليم السورية أن الموقع المخصص استقبل عدد كبير من الطلبات من طلاب الثانوية العامة وكان معدل التسجيل أعلى من الأعوام السابقة نتيجة لتحسن الأوضاع التعليمية بعد جائحة كورونا، اليوم نوضح لحضراتكم المزيد من التفاصيل عن موعد نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2023.

نتائج المفاضلة الثانية في سوريا 2023

حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها الطلبة والطالبات الآن من شتى مدن ومحافظات سوريا للإ‘لان الرسمي عن ظهور المفاضلة الثانية للقبول بالمرحلة الجامعية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن معدلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024، حيث جاء معدل القبول للفرع العلمي من 180 درجة وحتى 210 درجة ويأتي معدل القبول للفرع المعني من 140 حتى 170 درجة ومؤشر القبول للفرع الأدبي من 160 حتى 190 درجة، وخلال الساعات القليلة القادمة ومن المتوقع مساء اليوم الخميس 26 من أكتوبر الجاري يتم الكشف عن نتائج المفاضلة الثانية لجميع الفرع.

رابط و خطوات الاستعلام عن نتائج المفاضلة الثانية 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن بدء تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج المفاضلة لجميع الفرع لتسهيل الأمر على الطلاب وتوفير الوقت والمجهود وحالة ظهور النتيجة يمكن للطلاب الحصول عليها بالخطوات التالية