استمارة مجلس القضاء الأعلى العراقي التعيين بصفة عقد 2023 والشروط المطلوبة للتسجيل

استمارة مجلس القضاء الأعلى العراقي التعيين بصفة عقد 2023، هناك الكثير من المواطنين يبحثون بكثرة عن رابط التسجيل في وظائف المجلس الأعلي وهذا بعد الإعلان الرسمي عن توافد العديد من الوظائف الشاغرة، لقد تم الإعلان عن الوظائف الجديد بالمجلس الأعلى للقضاء منذ يومين فقط وتم استقبال عدد كبير جداً من الطلبات في الساعات الأولى من التسجيل وهذا لأن وظائف مجلس القضاء كان يترقبها وينتظر الإعلان عنها الكثير من المواطنين من جميع محافظات العراق.

تعد وظائف مجلس القضاء الأعلى من أهم الوظائف الحكومية لكنها تأتي بصفة عقد ويجب أن يكون لدى المتقدم شهادة من الخبر، وعند إعلان فتح باب التسجيل كشفت المصادر الحكومية التابعة عن شروط التسجيل والمستندات المطلوبة، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد حول استمارة مجلس القضاء الأعلى العراقي التعيين بصفة عقد 2023.

استمارة مجلس القضاء الأعلى العراقي التعيين بصفة عقد 2023

أخيراً بعد انتظار دام لفترة طويلة أعلنت الحكومة العراقية عن توافر عدد وظائف شاغرة بصفة عقد في مجلس القضاء الأعلى، حيث تم فتح باب التسجيل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 من أكتوبر الجاري وأكد المسؤولين أن فترة التسجيل مدتها خمسة أيام متتالية وتنتهي عملية استقبال الطلبات يوم السبت المقبل الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر الجاري، والجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني يستقبل الطلبات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً ويجب على المتقدمين التدقيق في إضافة البيانات لعدم استبعاد الطلب.

لينك تسجيل استمارة مجلس القضاء الأعلى بالعراق بصفة عقد

للتسجيل في وظائف مجلس القضاء عليكم الضغط على هذا الرابط المباشر مجلس القضاء الأعلى. الإطلاع على التعليمات والشروط ثم الضغط على متابعة. ثم الضغط على الوظائف. ثم اختر التخصص المناسب لديك. ثم ملء استمارة التسجيل بوضع جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم ارسال الطلب.

شروط وظائف مجلس القضاء الأعلى