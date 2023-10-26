محكمة الجنح الكويتية: سجن فاطمة المؤمن لمدة 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ

توجت محكمة الجنح الكويتية حكمًا قاسيًا على الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن بعد حادث مروري مروّع أودى بحياة شخصين وأصاب اثنين آخرين، حيث قضت المحكمة بحبسها لمدة ثلاث سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة عام، ووجهت إليها وزارة الداخلية عشر تهم، بما في ذلك القيادة تحت تأثير المشروبات الروحية وتجاوز الإشارة الحمراء، هذا الحكم أحدث صدمة كبيرة في المجتمع الكويتي وأعقبه جدل واسع حول سلامة الطرق والمسؤولية المرتبطة بالقيادة.

حبس الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات

صدر حكم من محكمة الجنح الكويتية بحبس الفاشنيستا الكويتية، فاطمة المؤمن، لمدة ثلاث سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة عام كامل في قضية حادث مروري تسببت فيه بالقتل الخطأ، تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بسرعة فوق المعدل المسموح به، وقع الحادث في الكويت، عندما تصادمت سيارتها في تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأحدث صدمة كبيرة في المجتمع الكويتي.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا يحمل عشر تهم ضد الفاشنيستا، وهي: القتل الخطأ، الإصابة غير المقصودة، قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، تجاوز السرعة المحددة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، القيادة بدون احترام القوانين، القيادة بتأمين غير ساري المفعول، القيادة بدون ترخيص، التسبب في الضرر لممتلكات الآخرين، وتلحق الأضرار بالممتلكات العامة، وفيما يتعلق بمرافق المؤمن، تم الإفراج عنه بعد أربعة أيام من الاحتجاز لاستكمال التحقيقات.