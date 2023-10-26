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ما هي خطوات التسجيل في منحة البطالة 2023 الجزائر؟ شروط الحصول على المنحة
ما هي خطوات التسجيل في منحة البطالة 2023 الجزائر؟ شروط الحصول على المنحة
يعد التسجيل في منحة البطالة بالجزائر، من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من المواطنين وخاصة الشباب من أجل الحصول على المنحة أو المساعدة المقدرة للحصول عليها، ويكون ذلك وفقًا لبعض الشروط التي تفرضها الجهة المعنية في العراق، مع العلم ان قيمة المنحة تصل لنحو 15 ألف دينار جزائري، ليرغب العديد من الشباب في التسجيل بالمنحة، والحصول عليها بكل سهولة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
خطوات التسجيل في منحة البطالة 2023 الجزائر
يمكن بكل سهولة القيام بالتسجيل في منحة البطالة بالجزائر، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-
- في البداية يجب الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية.
- الضغط مباشرة على زر “التسجيل في منحة البطالة.
- وعليه يجب القيام بإدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالمتقدم.
- إرفاق كافة الوثائق اللازمة.
- مراجعة البيانات والمستندات المعنية.
- ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.
شروط منحة البطالة 2023 الجزائر
وضعت حكومة الجزائر بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في منحة البطالة الجزائر، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-
- يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 19 عامًا ولا يتخطى عمر الـ 40 عامًا.
- يجب أن يكون مسجل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
- لابد وأن يكون لا يكون لديه حساب نشاطي.
- عدم استفادة المتقدم من أي برامج مساعدة قبل ذلك.
- أن يكون خاضع لقوانين وضوابط الحصول على الدعم.