رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 جميع المحافظات

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، يبحث طلاب السادس الاعدادي عن الرابط الالكتروني الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس والتكدس والازدحام، وأشارت وزارة التعليم العراقية أن نسب النجاح هذا العام تزيد عن العام الماضي، وأكد وزير التعليم العراقي أن هذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة منذ بداية العام الدراسي الجاري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 فتابعونا .

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

خلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 جميع المحافظات، وكانت وزارة التعليم العراقية قد أعلنت عن فتح باب التقديم على تظلمات نتائج السادس الاعدادي، وعلى الفور بعدما تلقت الوزارة عدد كبير من الطلبات بدأت في مراجعة أوراق الإجابة ورصد الدرجات مرة أخرى، وأكدت الوزارة إلى أن الطالب يمكنه الإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية ….

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على الانترنت.

ثم اضغط على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على تحميل كشوفات الطلاب.

ابحث عن اسم الطالب المراد الاستعلام عنه.

وأشارت وزارة التعليم العراقية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني بداية من يوم السيت 28 أكتوبر 2023، وأن الأخبار التي يتم تداولها بشأن ظهور النتيجة في عدد من المواقع الالكترونية ليس لها أي أساس من الصحة وأن النتيجة سوف تكون متاحة على الموقع الرسمي للوزارة .