بشرة خير للمصريين التموين توضح حقيقة زيادة 100 جنيه بدايةً من نوفمبر 2023
يتساءل المواطنين عن حقيقة زيادة 100 جنيه بدايةً من نوفمبر 2023 ويبحثون عن المصادر التي قامت بنشر هذا الخبر للتحقق منه، وهل حقاً يتم صرف 100 جنيه على مقررات الحصة التموينية لشهر نوفمبر المقبل، دعم التموين له دور كبير ولا يمكن للمواطنين الاستغناء عنه بل هناك اسرة كثيرة تمر بظروف صعبة والدعم التمويني جزء أساسي بالنسبة لهم نظراً لما يقدمه من سلع ومنتجات أساسية بأسعار مخفضة بدون أي مقابل.
حيث يحصل الفرد على 50 جنيه يمكن من خلال هذا المبلغ شراء الزيت والسكر والمكرونة، لكن عندما يود البعض الشراء تلك السلع من المحلات التجارية فيحصل الفرد على زجاجة واحدة من الزيت وهذا يدل على أن الدولة تبذل جهد كبير لتوفير ما يحتاجه المواطن البسيطة واليوم نوضح لكم أمر هامة للغاية حول حقيقة زيادة 100 جنيه بدايةً من نوفمبر 2023.
حقيقة زيادة 100 جنيه بدايةً من نوفمبر 2023
دائماً الحقيقة يتم كشفها سريعاً ولن يبقى أثر للشائعات لأنها مهما انتشرت يغلبها الواقع، وهذا ما يحدث خلال هذه الفترة تنشر أخبار كثير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أن التموين تقدم زيادة 100 جنيه جديدة للمواطنين بدايةً من شهر نوفمبر المقبل 2023، لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت في بيان رسمي وفي مداخلة عبر القنوات الفضائية أن لا صحة لم يتم تداوله لأن الفترة الراهنة لا تسمح بإي زيادة جديدة أو اتخاذ أي إجراء بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وعندما تتحسن الأوضاع وتعود إلى طبيعتها يتم إعادة النظر في الكثير من الأمور لمساندة المواطنين البسطاء لتخفيف العبء عنهم.
أسعار المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2023
- سكر معبأ كيلوغرام 12.60 جنيه.
- أرز معبأ كيلوغرام 12.60 جنيه.
- زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيهًا.
- مكرونة معبأة 400 جرام 6.50 جنيه.
- مكرونة معبأة 800 جرام 13 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات.
- دقيق معبأ كيلوجرام 18 جنيهًا.
- طحينة بيضاء 140 جرامًا 2.50 جنيه.
- شاي ناعم 40 جرام 5 جنيهات.
- کیس سائل غسيل أواني 80 جرام 3 جنيهات.
- صابون غسيل 125 جرام 3 جنيهات.
- خل 5% 900 مللي 6 جنيه.
- ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيه.
- مرقة دجاج 8 مكعبات 6 جنيهات.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما 4 جنيهات.
- لبن جاف 125 جرام 25.50 جنيه.