اعلان نتائج المفاضلة الثانية 2023 في سوريا عبر موقع القبول الجامعي mof.sy

أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا، عن نتائج المفاضلة الثانية عبر الموقع الرسمي للقبول الجامعي، فضلاً عن أن هذه النتائج تم الإعلان عنها بعض مراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل العديد من الطلبة والطالبات، بحيث قامت الوزارة بمراجعتها بشكل واضح وصحيح، وتم الإعلان عنها، إضافة إلى أنه أصبح بإمكان كل طالب معرفة النتيجة الخاصة به للتقديم إلى المرحلة الجامعية ومعرفة معدلات القبول الخاصة بالتخصصات العلمية والأدبية.

خطوات الاستعلام عن نتائج المفاضلة الثانية حسب رقم الاكتتاب

يمكن الحصول على نتائج المفاضلة الثانية حسب رقم الإكتتاب، كما في الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع القبول الجامعي.

ثم يتم تحديد العام الدراسي وكذلك رقم الإكتتاب.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

لتتمكن بعدها من معرفة جميع النتائج الخاصة بالمفاضلة الثانية.

الاستعلام عن نتائج المفاضلة الثانية حسب الاسم

وفرت وزارة التعليم العالي كذلك إمكانية الاستعلام عن نتائج المفاضلة حسب الإسم، وفقًا للخطوات التالية:-