سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في مصر وقفز قوي ل46 جنيهاً

بحث جنوني على محركات جوجل حوف معرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، الشغل الشاغل لدى الكثير من المواطنين هذه الفترة أسعار الدولار وما مصير الجنيه المصرية أمامه، وما أسباب القفز القوية فيس أسعار الدولار، يعيش المواطنين حالة من المعاناة والضغط الشديد بسبب الحالة الإقتصادية ومع زيادة أسعار الدولار تتعقد الأمور أكثر فأكثر.

نجد أن هناك بعض الأشخاص تستغل الفرص وتقوم ببيع الدولار في السوق السوداء للربح أضعاف الأضعاف عن السعر الأساسي، لذلك يود المواطنين أن يصلون إلى الأسعار في السوق السوداء والأسعار المتداولة في البنوك لعدم وقوعهم في أي مشكلة، اليوم ننشر لكم تفاصيل كثيرة ومهمة عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 ترقبوا معنا.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبد أن هناك شح ملحوظ في العملة الأجنبية وهذا ما جعل أسعار الدولار الفترة الماضية تكون في زيادة ملحوظ، حيث قفز الدولار إلى 46 جنيه دفعة واحدة وهذا ما أذهل الكثير، كما أشار رشاد عبد أن الإقبال على العملات الأجنبية كبير للغاية بعد ظهور أنباء كثيرة حول تعويم الجنيه في مصر وع نقص العملة إلى أن الإقبال على الشراء كبير، وهذا لأن بعض الأشخاص تحرص على شراء العملة للإستثمار فيها لكسب مبالغ كبيرة من المال.

حيث يعتقد البعض أن شراء العملة الأجنبية الدولار يجعلهم في حماية كبيرة من التعويض الذي يحدث وخاصةً تلك الفترة لأن الأوضاع الأمنية متوترة كثيرة وتدور الأقاويل عن حدوث حرب عالمية ثالثة، وحسب بعض التصريحات وفقاً لصندوق النقد الدولي أن قيمة الجنيه المصري ينخفض كثيراً مقابل الدولار الأمريكي تزامناً مع اقتراب التمويل المؤجل الذي تم الاتفاق عليه سابقاً.

أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم في مصر