مباراة قطر والبحرين نصف نهائي تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

انتهت منذ قليل مباراة قطر والبحرين لكرة اليد حيث خسر منتخب قطر أمام البحرين بنتيجة (29-30) فى نصف نهائي التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 بعد مواجهة عنيدة من الطرفين.

نتيجة مباراة قطر والبحرين كرة اليد

انتهت مباراة منتخب البحرين ضد قطر في نصف نهائي التصفيات الآسيوية لكرة اليد اليوم الخميس بفوز منتخب البحرين بنتيجة 30 مقابل 29 لصالح منتخب الأدعم ليتأهل مباشرة إلى نهائي البطولة مواجهًا الفائز اليوم في مباراة اليابان وكوريا الجنوبية المقرر إقامتها اليوم في السابعة مساءًا.

منتخبنا الوطني #الأدعم 🇶🇦 يخسر أمام البحرين بنتيجة (29-30) فى نصف نهائي التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة إلى أولمبياد / باريس 2024 / #كلنا_الأدعم 🇶🇦 pic.twitter.com/flzeGuxDoV — Qatar Handball Association (@Qatarhandball) October 26, 2023

موعد مباراة قطر والبحرين

تنطلق بعد قليل مباراة قطر والبحرين في نصف نهائي تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، يتطلع المنتخب القطري للفوز لتأمين التأهل للمباراة النهائية والتقدم نحو التأهل لأولمبياد باريس 2024، وذلك بعد مشاركته الأولى في أولمبياد ريو 2016، المنتخب البحريني يسعى هو الآخر للتأهل للمباراة النهائية والمنافسة على التأهل للألعاب الأولمبية للمرة الثانية، بعد مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، ستقام مباراة قطر والبحرين في نصف نهائي تصفيات آسيا الأولمبية لكرة اليد رجال، ستقام المباراة في صالة الدحيل لكرة اليد في قطر.

تحددت الساعة 5:30 مساءً بتوقيت البحرين وقطر والسعودية والكويت، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات كموعد انطلاق المباراة المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين

ستتمكن جماهير كرة اليد من متابعة مباراة قطر والبحرين عبر عدة قنوات ناقلة، من بين هذه القنوات:

قناة الكاس One.

قناة beIN SPORTS 6.

مشاهدة مباراة قطر والبحرين لكرة اليد

سيتاح للمشجعين العديد من الخيارات لمشاهدة مباراة قطر والبحرين لكرة اليد بث مباشر ومنها:

بين كونكت

بث مباشر قناة الكأس

قناة الاتحاد القطري لكرة اليد على اليوتيوب

تاريخ المواجهات بين منتخب قطر والبحرين لكرة اليد

في المواجهة الأخيرة بين منتخب العنابي والمحاربين، تفوق المنتخب القطري بنتيجة 32-25، ويعتبر المنتخب البحريني أحد أقوى المنتخبات في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تواجهه في أربع من النسخ الخمس الأخيرة لبطولة آسيا وفي آخر نسختين من دورة الألعاب الآسيوية، ورغم صعوبة المباراة المتوقعة، يسعى المنتخب البحريني للفوز وتحقيق تأهله للألعاب الأولمبية.

يشهد للمنتخب القطري بالأداء الرائع الذي قدمه حتى الآن، إذ يعد المرشح القوي للفوز في المباراة، لكن المنتخب البحريني لن يتراجع بسهولة وسيسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرته نحو الألعاب الأولمبية.