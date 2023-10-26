رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الاعلان رقم 18 والاوراق والشروط المطلوبة

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 ، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة الاسكان والتعمير تيسيراً على الشباب الراغب في الحصول على وحدة سكنية من شقق الاسكان الاجتماعي، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية …

أماكن شقق الاسكان الاجتماعي اعلان رقم 18

وأعلنت وزارة الاسكان والتعمير عن اماكن شقق الاسكان الاجتماعي والتي من المقرر أن يبدأ موعد حجزها في الربع الأخير من عام 2023، وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة في الاماكن التالية:

المنصورة الجديدة.

مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.

مدينة العاشر من رمضان.

مدينة الشروق.

العالمين الجديدة.

حدائق أكتوبر.

دمياط الجديدة.

مدينة العبور الجديدة.

غرب قنا.

اسعار شقق الاسكان الاجتماعي

وكانت وزارة الاسكان والتعمير قد اعلنت عن اسعار شقق الاسكان الاجتماعي والتي تتراوح مساحتها بين 75 متر إلى 90 متر، على أت تترواح اسعار الشقق بين 245 الف وحتى 260 الف جنيه.

الاوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع على أن تكون سارية المفعول.

ايصال مرافق لمحل الاقامة .

شهادة اثبات الدخل الشهري .

برنت تأمينات.

صورة قسيمة زواج في حالة المتزوجين.

شهادة ميلاد الابناء إن وجد.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

أن يقوم المتقدم بسداد مقدم الحجز.

ألا يتجاوز دخل المتقدم من المتزوجين عن 8000 الاف جنيه، وللأعزب عن 6000 جنيه.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023