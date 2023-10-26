رابط التقديم في تعيينات مجلس القضاء الأعلي 2023 والشروط المطلوبة

رابط التقديم في تعيينات مجلس القضاء الأعلي 2023، يهتم عدد كبير من الأشخاص بالإطلاع على رابط التسجيل في وظائف المجلس الأعلي بعد أت تنم الإعلان عن حاجتهم لعدد من الموظفين والوظائف الشاغرة، والجميع يعلم المميزات العديدة التي يقدمها المجلس الاعلي ولهذا بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن رابط التقديم في تعيينات مجلس القضاء الأعلي 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

تعيينات مجلس القضاء الاعلى 2023

حيث أعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الوظائف الشاغرة بصفة عقد في مجلس القضاء الأعلىـ، وأكدت على فتح باب التقديم بداية من يوم 24 أكتوبر الجاري وسوف يستمر التقديم على مدار 5 أيام متتالية، أي أنه من المقرر أن ينتهي في 28 أكتوبر الجاري وأكد المجلس الأعلي على الصفحة الرسمية له على الإنترنت أن التسجيل متاح أمام الطلاب بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، وشدد المجلس الأعلي على الراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها ادخال البيانات المطلوبة صحيحة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

رابط التقديم في تعيينات مجلس القضاء الأعلي 2023

حيث صرح مجلس القضاء الأعلي التابع للحكومة العراقية أنه تم تخصيص رابط الكتروني خاص للتقديم على وظائف مجلس القضاء الأعلى تيسيراً على المواطنين، وتوفير الوقت والمجهود وإليكم الخطوات .

الدخول على رابط مجلس القضاء الأعلى من هنا .

ثم اقرأ التعليمات والشروط المطلوبة.

ثم اضغط على بوابة القضاء الالكترونية.

ثم اختر أيقونة “الوظائف”.

حدد التخصص المناسب إليك.

ثم اضغط على “تسجيل الاستمارة”.

ادخل البيانات الخاصة بك وارفع المستندات المطلوبة.

ثم اضغط على ارسال.

شروط وظائف مجلس القضاء الأعلى