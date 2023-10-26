مسلسل على باب العمارة الحلقة 9-10 ومواعيد العرض والقنوات العارضة

مسلسل على باب العمارة الحلقة 9-10 تتصدر محركات البحث بشكل ملحوظ جداً، حيث أصبح مسلسل على باب العمارة واحد من أهم المسلسلات الكوميدية المصرية التي يترقب الملايين من الجمهور انطلاقه بفارغ من الصبر، حيث تم طرح الحلقة الأولى من المسلسل مطلع أكتوبر الجاري 2023 ويشارك في هذا العمل مجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة.

مسلسل على باب العمارة يحصد أعلى نسب من المشاهدة على المنصات العارضة، وهذا أكبر دليل على أن المسلسل يحظى على إعجاب الكثير، على باب العمارة عمل مميز يناسب مختلف الأعمال ولا يوجد به أي مشاهد ممنوعة، اليوم ننشر لحضراتكم في الفقرات التالية أحداث مسلسل على باب العمارة الحلقة 9-10 بالإضافة إلى أبطال المسلسل والقنوات العارضة.

مسلسل على باب العمارة الحلقة 9-10

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شاب من الصعيد يمتلك والده الكثير من المال لكنه مصرف بشكل كبير، يحاول والده أن يحمله المسؤولية كي يقوم بتعيينه من بعده عمدة البلد، قرر والده أن يرسله إلى مصر ويعمل بواب لاحدى العمائر ومن هنا تطور الأحداث ويكون هناك مواقف طريفة كثيرة تنال إعجاب الجمهور المشاهد وخاصةً محبي الدراما الكوميديا.

أبطال مسلسل على باب العمارة

يشارك مجموعة مميزة من الممثلين والممثلات في مسلسل على باب العمارة والعمل بطولة كل من:.

حاتم صلاح.

محمد رضوان.

آية سماحة.

محمد محمود.

محمد عبد العظيم.

عزة لبيب.

ريهام الشنواني.

رحمة أحمد.

أمير عبد الواحد.

بوسي الشامي.

أحمد أمين.

محمود السيسي.

عبد الرحمن حسن.

ياسر الطوبجي.

مصطفى غريب.

ﺇﺧﺮاﺝ: خيري سالم

ﺗﺄﻟﻴﻒ: مصطفى حمدي.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة

يتم عرض مسلسل على باب العمارة مرة واحدة في الأسبوع وتأتي مواعيد العرض والقنوات الناقلة على النحو التالي