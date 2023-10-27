Pdf اعلان اسماء الوجبة الاخيرة عرض كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 مظلتي محافظات العراق

مازالت عمليات البحث بشكل كبير عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث إن الرعاية الاجتماعية تمثل أهمية كبيرة وهامة للعديد من الفئات وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، كما أن منحة العراق تشمل عدد كبير من المواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم المعني في جميع المحافظات العراقية.

شروط الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بطلب الحصول على الرعاية الاجتماعي في العراق، كما يلي:-

يجب أن لا يقل عمر عمر الشخص المتقدم عن 15 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يجب أن يلتزم بجميع ضوابط الحصول على الدعم.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد في العائلة الواحدة.

يجب أن لا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم أخرى.

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من أجل العمل على استخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، عليك اتباع الخطوات الأتيه:-

الذهاب إلى منصة مظلتي التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من خلال الرابط التالي هنا.

تحديد الوجبة والدفعة الخاصة بالمتقدم.

وعلى الفور يجب القيام بإدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد.

ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “الإستعلام”.

لتتمكن في النهاية من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية بكل سهولة.

يذكر أن منحة الرعاية الاجتماعية، من أهم المساعدات التي تم إطلاقها في محافظات العراق، حيث إنها موجهة لعدد كبير من المواطنين والمستفيدين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم، فضلاً عن أن هذه المنحة يتم صرفها بشكل شهري، بحيث يتمكن المستفيدين من الحصول عليها عبر مختلف المنافذ المؤهلة للصرف داخل دولة العراق.