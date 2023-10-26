“تحميل الكشوفات مجانًا” أعرف حالًا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf بالوجبة الأخيرة والدفعة الخامسة

المواطنون المقدمون في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يرغبون في الوقت الحالي في الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf، حيث تقوم الوزارة بكل وجبة بالإعلان عن المشمولين في الرعاية في الوجبة التي تقدمها للمواطنين والمواطنات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام عن المشمولين وشروط الحصول على هذه الرعاية، فكونوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

يمكن للمتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق الاستعلام هل يشملهم دعم الرعاية في وجبة معينة أم لا، وذلك من خلال سيرهم على بضع خطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية الموجودة على شبكة الإنترنت، ومن ثم منها إلى موقع مظلتي.https://spa.gov.iq/umbrella/

انقر على البرامج المتاحة واختر منها برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

حمل الكشف بي دي إف وبه أسماء المشمولين بالرعاية.

ابحث برقم الهوية الوطنية الخاص بك عن اسمك وهل يشملك الدعم أم لا.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق

وضحنا لكم بالأعلى رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf، حيث هؤلاء المواطنين يتوافر بهم شروط الحصول على الرعاية، وتأتي شروط الأهلية على النحو التالي: