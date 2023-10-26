pdf الآن.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة عموم المحافظات العراقية موقع وزارة العمل

كثر البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث يبحث العديد من المواطنين على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي تُعلن عنها الحكومة العراقية عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، أو عبر منصة مظلتي، حيث يتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق عبر موقع وزارة العمل العراقي، إذ يتم الإعلان عن كافة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في عموم المحافظات العراقية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق

أصبحت أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موضوعاً مهماً يشغل بال عدد كبير من المواطنين في العراق، خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، يأتي هذا في سياق جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل الحصول على المعلومات الضرورية وتجنب الحاجة إلى الخروج من المنزل، تُعدّ هذه الفترة خاصة بالنسبة للمواطنين الباحثين عن أسمائهم في الوجبة السادسة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية في العراق

للقبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الأخيرة في العراق، يتعين على المتقدمين تقديم بعض المستندات الضرورية، وهذه المستندات تشمل:

الهوية الوطنية: يجب تقديم نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن، وهذه الهوية تثبت هويتهم وجنسيتهم.

صورة حديثة: يتعين تقديم صورة حديثة للفرد المتقدم للرعاية الاجتماعية.

شهادة الميلاد: يجب تقديم نسخة من شهادة الميلاد الخاصة بالمواطن، حيث تُستخدم لتحديد تاريخ الميلاد والبيانات الشخصية.

إثبات الدخل: يجب تقديم إثبات للدخل الشخصي الخاص بالفرد، وذلك لتحديد مستوى الاحتياج والأهلية للرعاية الاجتماعية.

قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة: