“ظهرت حالاً” رابط نتائج المفاضلة الثانية البكالوريا سوريا 2023-2024 بالاسم ورقم الاكتتاب www.mof.sy

رابط نتائج المفاضلة الثانية البكالوريا سوريا 2023-2024، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي السورية، بعد أن انتهت الاختبارات دون حدوث أي مشاكل وهذا ما جعل الطلاب متشجعين للانتقال الي المرحلة الجامعية، التي تعد من أكثر المراحل التعليمية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج المفاضلة الثانية سوريا 2023….

نتائج المفاضلة 2023 في سوريا

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي السورية عن نتائج المفاضلة 2023 سوريا والتي أصبحت متاحة أمام الطلاب من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة توفيراً للوقت والمجهود،وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي السورية أن النتائج سوف تشمل المعدلات المطلوبة للقبول في الجامعات السورية، ومن المقرر أن يتم قبول الطلاب حسب المعدلات التي سوف يتم الإعلان عنها والتي حددتها الوزارة في شتى الفروع والتخصصات العلمي والأدبي،والتي تتيج للطالب الالتحاق سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، واليكم الخطوات …

رابط نتائج المفاضلة الثانية البكالوريا سوريا 2023-2024

زيارة الموقع الرسمي لموقع وزارة التعليم العالي سوريا .

ثم اضغط على أيقونة “نتائج المفاضلة”.

ادخل العام الدراسي للمفاضلة.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”

سوف تظهر امامك نتيجة المفاضلة للطالب المراد الاستعلام عنه .

الحد الادنى للقبول بالجامعات السورية