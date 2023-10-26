“تنزيل كشوفات” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الدفعة الخامسة عموم المحافظات العراقية عبر موقع وزارة العمل العراقي | أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يكثر البحث في الآونة الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث أن الكثير من المواطنين في العراق يكثرون البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة في عموم المحافظات العراقية، إذ يسعى العديد من المواطنين في مختلف مناطق العراق إلى الاطلاع على قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لهذا العام، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بفحص جميع الطلبات المقدمة من قبل المستفيدين بهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير المستلزمات الضرورية لهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أتاحت منصة إلكترونية تسمى مظلتي للمواطنين، تمكنهم من الاستعلام عن أسمائهم في هذه الوجبة، وهذه المنصة تعتبر خطوة إيجابية نحو تقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر فعالية للمواطنين، وتساهم في تقليل الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية وتجنب التجمعات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

إذا كنت ترغب في الاطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يمكنك زيارة منصة مظلتي عبر الرابط الذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتلك الخطوة تسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين وتعزز من تواصل الوزارة مع المجتمع بشكل أكثر شفافية وسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها للتسجيل في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم والمنحة في العراق، وهذه الشروط تشمل:

الجنسية العراقية.

الإقامة في العراق.

حجم الأسرة: عدد أفراد الأسرة لا يجوز أن يتجاوز 4 أفراد.

عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وجود مرض مزمن أو إعاقة.

العمر: لا يجوز أن يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يجوز أن يتجاوز سن الـ 60 عامًا.

تقديم المستندات: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات اللازمة التي تثبت استحقاقه للحصول على الدعم أو المنحة المقدمة من دولة العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

لتنزيل كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: