« ابن الأهلي في الزمالك مش رمضان صبحي » .. بامر من حسين لبيب .. الزمالك يعلن التعاقد مع “ابن الأهلي” مقابل 30 مليون جنيه .. آخر أخبار نادي الزمالك اليوم

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم، دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات رسمية للحصول على توقيع لاعب سابق في نادي الأهلي، يأتي ذلك بعد أن نجحت اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليًا في حل أزمة القيد، ومن المؤكد أن الزمالك سيتمكن من ضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وهذا بعد فترة من الحظر على إجراء أي تعاقدات بسبب وجود مستحقات غير مسددة لبعض اللاعبين السابقين وأيضًا لأندية أخرى مثل سبورتنج لشبونة.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم

أشار مصدر رسمي في فريق الأبيض إلى أنه تمت مؤخرًا محادثات على أعلى مستوى بين إدارة الفريق واللاعب السابق للأهلي، ناصر ماهر، في إطار التحضير لاستقطاب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2023.

الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

ذكرت التقارير الإعلامية أن نادي الزمالك قد قام بتقديم عرض للاعب “ناصر” بقيمة تصل إلى 8 مليون جنيه، بالإضافة إلى عقد يمتد لمدة 4 سنوات كاملة، ليحصل اللاعب بذلك على ما يقارب 32 مليون جنيه كرواتب خلال مدة العقد.

أفادت المصادر المسؤولة في فريق قلعة البيضاء أن التعاقد مع اللاعب الحالي في فريق موردن فيوتشر والنجم السابق في نادي الأهلي أصبح أحد أولويات الفريق في المستقبل القريب، وخاصةً في ضوء التأكيدات الواردة بأن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أبدى إعجابًا كبيرًا باللاعب وبقدراته التقنية والبدنية المتميزة.

موقف نجم الأهلي من اللعب في الزمالك

في نفس السياق، وافق ناصر ماهر بشكل أولي على الانتقال إلى نادي الزمالك خلال لقاءاته الأخيرة مع مسؤولي الفريق الأبيض.

عَنْدَمَا سُئِلَ وَسَائِلُ الْإِعْلَامِ عَنْ رَأْيِهِ فِي اللَّعِبِ بِالْقَلْعَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ نَاصِرُ مَاهِرٌ إِنَّ الزَّمَالِكَ فَرِيقٌ كَبِيرٌ وَلَهُ تَارِيخٌ مُشَرَّفٌ، وَلَدَيْهِ لَاعِبُونَ مُمِيزُونَ لِلْغَايَةِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ، وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي يَعْتَبِرُ بَعْضُ النَّاسِ إِشَارَةً قَوِيَّةً بِأَنَّهُ سَيُوَافِقُ عَلَى الْانْتِقَالِ إِلَى الزَّمَالِكِ فِي الْفَتْرَةِ الْقَادِمَةِ.