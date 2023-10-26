تنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto 6 2024 من Rockstar Games رسميا موعد نزول جاتا 6 الجديدة

تنزيل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto 6 2024، منذ لحظة الإعلان عنها، كان الإنترنت مليئًا بالأشخاص الذين يدّعون متى سيتم إصدار GTA VI، وكما ذكرت تقارير Inverse، من المحتمل ان ستأتي لعبة GTA VI العام المقبل وتتطلع شركة Rockstar إلى نشر مقطع دعائي للكشف عنها في شهر نوفمبر أو ديسمبر تقريبًا، ربما خلال حفل توزيع جوائز الألعاب لهذا العام.”

تاريخ إصدار GTA 6 الجديدة

ربما تأخذ شركة Take-Two Interactive واحدًا للفريق وتعلن عن تاريخ إصدار Grand Theft Auto 6 في تقريرها المالي القادم. يقال إن الشركة المالكة لـ Rockstar Games تشعر بالأمل لعام 2025 وما بعده، وهو ما قد يعطينا التلميح الذي كنا نبحث عنه، لا أعرف عنك ولكن بعد سنوات من الصور واللقطات المسربة وحتى إلقاء نظرة على أبطال اللعبة، أنا مستعد للإعلان الرسمي عن Grand Theft Auto 6. ومع ذلك، مع إبقاء Rockstar Games على أوراقها قريبة من صدرها وقيادة معجبيها في مطاردة ممتعة، يقع على عاتق محققي الإنترنت الوصول إلى تاريخ الإصدار.

تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 2024 الجديدة بطريقة رسمية

الجدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، ظهر تسرب هائل عبر الإنترنت يحتوي على الكثير من لقطات اللعب المبكرة ويبدو أنه أكد كلا من الأبطال ومكان اللعبة. وأكدت Rockstar أن هذا التسريب كان حقيقيًا، وأنه كان نتيجة اقتحام الشبكة، لكننا ما زلنا لم نرى عرضًا رسميًا أو تاريخ إصدار. في هذا الصدد، نحن لا نعرف في الواقع ما إذا كانت اللعبة التالية ستسمى GTA VI أم لا، فنحن لم نحصل على عنوانها بعد، ولكن يمكننا فقط الان ان نعرض لكم خطوات لتحميل لعبة جاتا 6 الجديدة والخطوات كالتالي: