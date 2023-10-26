« خد على وشه وبدل القلم قلمين » .. الزمالك يضرب الأهلي وفيوتشر في صفقة مجانية .. آخر أخبار نادي الزمالك اليوم

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم، يتطلع مسئولو نادي الزمالك لاستقطاب عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم

يمكنك معرفة آخر أخبار نادي الزمالك اليوم، وفقا لما وفقا لما نشرته جريدة “الوطن”، فقد تواصلت إدارة نادي الزمالك مع عمر كمال عبد الواحد ووالده مؤخرًا، بهدف إقناعه بالانتقال إلى فريق الزمالك في شهر يناير القادم، بعدما تلقى اللاعب عرضًا أيضًا من الأهلي للانضمام إليه بشكل مجاني عقب انتهاء الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الزمالك قدمت عرضاً لعمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، براتب من الفئة الأولى، بهدف انتقاله إلى صفوف الفريق في يناير المقبل بدلاً من الانتقال للنادي الأهلي.

الزمالك يستهدف ضم عمر كمال

أعلن وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر، بأنه سيرحب برحيل عمر كمال في شهر يناير القادم إذا تلقى عرضًا مناسبًا له، يذكر أن عمر كمال عبد الواحد قد رفض تجديد عقده مع فريق فيوتشر في الفترة السابقة، وان إدارة نادي الزمالك تواصلت مع عمر كمال عبد الواحد ووالده في الفترة الأخيرة، بهدف إقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض في يناير المقبل، بعد أن تلقى اللاعب أيضًا عرضًا من النادي الأهلي لضمه بنهاية الموسم مجانًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الزمالك تقترح على عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، راتبًا من الفئة الأولى لينضم إلى صفوف الفريق في يناير المقبل بدلاً من الانتقال إلى الأهلي، وصرح وليد دعبس ، رئيس نادي فيوتشر ، بأنه سيوافق على رحيل عمر كمال في يناير المقبل ، إذا تلقى عرضًا مناسبًا، تم رفض تجديد عقد عمر كمال عبد الواحد مع نادي فيوتشر في وقت سابق.