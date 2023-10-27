فقد لاحظنا وجود قفزه في سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنية المصري ليتراوح سعره ما بين 45 إلى 46 جنية مصري في السوق ألسوده، وأنه بسبب ارتفاع سعر الدولار فمن المؤكد أنه ترتفع الأسعار في الأسواق المصرية، حيث أنه كان هناك ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة السابقة، لذلك فقد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن بعض الإجراءات الطارئة لكي يتم الحد من ارتفاع السلع الأساسية، وسيكون هذا بنسب قياسية في أثناء الفترة الحالية.

الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية

قام مجلس الوزراء بإصدار بيان أشار فيه أنه سيجرى بعض التنسيقات مع جميع الوزارات المعنية والبنك المركزي، وأيضاً المصنعين والتجار، بالإضافة إلى أنه أوضح رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي” أن الحكومة المصرية تعمل مع الكثير من الجهات على أن يكون هناك وفرة وكميات كبيرة من السلع في الأسواق، وهذا سيساعد بالتأكيد في خفض الأسعار وبالأخص السلع الغذائية، وبالإضافة إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع البنك المركزي من أجل توفير المكون الدولاري المطلوب.

وقد أوضح أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الإتفاق مع كافة السلاسل التجارية من أجل تحقيق هدف أم يشعر المواطن بوجود تخفيض حقيقي في الأسعار، وتقوم الحكومة المصرية بإطلاق مبادرة لخفض الأسعار في الأيام القادمة ل 9 سلع أساسية، فسيتم ضخ كميات كبيرة من السلع التالية: (السكر والرز والزيت والمكرونة وجميع الألبان والفول وغيرها الكثير)، وستتواجد في السلاسل التجارية التابعة للحكومة.

هل يشمل القطاع الخاص الحد من ارتفاع الاسعار؟

قام مجلس الوزراء بالتوضيح أن القطاع الخاص سيعمل على توفير كافة السلع الأساسية، وستكون بسعر التكلفة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى أنه تم التوضيح إلى أن إنخفاض الأسعار سيشمل كافة محافظات الجمهورية.